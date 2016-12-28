Стадо слонов атаковало деревню в Непале

Один человек погиб, еще двое получили ранения

Катманду, , 10:06 — REGNUM Стадо слонов напало на деревню на юго-западе Непала, сообщает 28 декабря Associated Press.

На рассвете 28 декабря слоны атаковали деревню Прасени, один человек погиб, еще двое получили ранения. Местные власти направили в деревню правоохранительные органы. Раненые доставлены в больницу соседнего города.

Напомним, деревня Прасени расположена рядом с национальным парком Бардия, где находится большая популяция слонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в центральной части Непала носорог убил четырехлетнюю девочку и ранил ее 73-летнюю бабушку в деревне недалеко от национального парка.

В последнее время возросло количество нападений на людей, проживающих в поселениях недалеко от особо охраняемых природных территорий.

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