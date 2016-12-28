‍Подросток, задушивший 12-летнего брата в Москве, задержан — СМИ

Москва, , 10:02 — REGNUM Двенадцатилетнего мальчика в Москве убил его старший брат. 17-летнего подростка задержали в ночь на 28 декабря, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, то убийство произошло накануне, 27 декабря. 17-летний москвич задушил своего брата, а затем, завернув в простыню, спрятал в туалете.

Через пять часов после случившегося труп обнаружила мать. Увидев это, убийца накинулся на неё, начал бить женщину. Мать вырвалась и побежала к соседям, чтобы вызвать полицию.

Агрессивный подросток скрылся. Позже его задержали. Среди прочих подробностей телеканал сообщил, что местом рождения этого человека является Лос-Анджелесе (США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту убийства подростка в Москве было возбуждено уголовное дело. Труп был обнаружен вечером 27 декабря в квартире на Ломоносовском проспекте.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». По подозрению в убийстве разыскивался старший брат покойного — Давид Н. Убийство произошло из-за его конфликта с матерью, за которую заступился 12-летний сын. За это старший брат отомстил ему.