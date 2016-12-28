В «Шереметьево» из-за попытки суицида пассажирки экстренно сел самолет

36-летнюю гражданку Бразилии обнаружили в туалете лайнера без сознания

Москва, , 09:44 — REGNUM Авиалайнер, следовавший из Германии в Китай, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Такое решение экипаж принял из-за попытки одной из пассажирок покончить с собой, передает 28 декабря «Лайф».

Самолет, вылетевший из Франкфурта-на-Майне в Чэнду, приземлился в Москве 27 декабря в 23:33. Пассажирка лайнера, 36-летняя гражданка Бразилии пыталась совершить самоубийство в туалете самолета.

К трапу воздушного судна прибыла бригада медиков, экстренно доставившая женщину в реанимацию московской городской больницы. Отмечается, что пострадавшая находилась в бессознательном состоянии, медики поставили диагноз «странгуляционная асфиксия». Состояние пассажирки уточняется.