Среда, 28 Декабря 2016 года
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В зоне падения Ту-154 обнаружены более 1,5 тыс. обломков

Происшествия
Количество найденных на месте катастрофы тел погибших достигло 15
Операция по поиску обломков Ту-154 в Черном море
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Операция по поиску обломков Ту-154 в Черном море

Сочи, Краснодарский край, 28 Декабря 2016, 09:32 — REGNUM  В ходе поисковой операции на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ найдены свыше 1,5 тыс. фрагментов воздушного судна. Примерно треть из них поднята на поверхность, передает 28 декабря RT.

«Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолёта, примерно треть, 567, поднята на поверхность», — пояснил источник в силовых структурах.

Ранее стало известно о том, что количество найденных на месте катастрофы тел погибших достигло 15. Одного из пассажиров самолета уже опознали родные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря в Черное море недалеко от Сочи рухнул самолет Ту-154, направлявшийся на сирийскую военную базу Хмеймим. На борту воздушного судна находились 92 человека. В настоящее время в поисковой операции задействованы 45 судов, 12 самолётов, пять вертолётов.

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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