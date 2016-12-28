В зоне падения Ту-154 обнаружены более 1,5 тыс. обломков

Сочи, Краснодарский край, , 09:32 — REGNUM В ходе поисковой операции на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ найдены свыше 1,5 тыс. фрагментов воздушного судна. Примерно треть из них поднята на поверхность, передает 28 декабря RT.

«Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолёта, примерно треть, 567, поднята на поверхность», — пояснил источник в силовых структурах.

Ранее стало известно о том, что количество найденных на месте катастрофы тел погибших достигло 15. Одного из пассажиров самолета уже опознали родные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря в Черное море недалеко от Сочи рухнул самолет Ту-154, направлявшийся на сирийскую военную базу Хмеймим. На борту воздушного судна находились 92 человека. В настоящее время в поисковой операции задействованы 45 судов, 12 самолётов, пять вертолётов.