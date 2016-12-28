Все три «чёрных ящика» разбившегося Ту-154 подняли на поверхность

Сочи, Краснодарский край, , 09:21 — REGNUM Все три бортовых самописца с разбившегося самолёта Ту-154 Минобороны РФ подняты на поверхность из Чёрного моря. Предварительно установлено, что данные магнитной ленты «чёрных ящиков» удастся расшифровать, сообщает RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец Ту-154. «Чёрный ящик» доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в город Люберцы (Московская область).

Состояние самописца оказалось удовлетворительным. В тот же день началась расшифровка записей с магнитной ленты.

Расшифровка речевого самописца Ту-154, дала информацию о том, что происходило в кабине пилотов перед падением. Последними словами пилотов самолёта было восклицание о неисправности закрылков, затем слышен сигнал о сближении с землей и крик: «Командир, мы падаем!».

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