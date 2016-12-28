В Канаде из-за «ледяного дождя» столкнулись 40 автомобилей
15 человек госпитализированы с различными травмами, серьезно пострадавших нет
Торонто, Канада, 28 Декабря 2016, 09:20 — REGNUM На западе Канады в крупном ДТП с участием по меньшей мере 40 автомобилей пострадали 15 человек, сообщает телеканал CBS.
Автомобили столкнулись в Онтарио, 15 человек госпитализированы с различными травмами, серьезно пострадавших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал ледяной дождь.
Всего в провинции Онтарио за несколько часов 27 декабря произошли около 70 ДТП. На юге страны, в Торонто самым массовым стало ДТП с участием 11 автомобилей.
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