В Канаде из-за «ледяного дождя» столкнулись 40 автомобилей

15 человек госпитализированы с различными травмами, серьезно пострадавших нет

Торонто, Канада, , 09:20 — REGNUM На западе Канады в крупном ДТП с участием по меньшей мере 40 автомобилей пострадали 15 человек, сообщает телеканал CBS.

Автомобили столкнулись в Онтарио, 15 человек госпитализированы с различными травмами, серьезно пострадавших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стал ледяной дождь.

Всего в провинции Онтарио за несколько часов 27 декабря произошли около 70 ДТП. На юге страны, в Торонто самым массовым стало ДТП с участием 11 автомобилей.