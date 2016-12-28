Экс-министр спорта Камчатки добился УДО

Петропавловск-Камчатский, , 09:15 — REGNUM На Камчатке из мест лишения свободы вышел бывший министр спорта региона Виктор Кравченко, которого ранее называли одним из самых приближенных к действующему губернатору Владимиру Илюхину людей. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM со второй попытки Кравченко все же получил возможность условно-досрочно освободиться из колонии общего режима, куда попал зимой 2014 года.

Неделю назад его прошение об условно-досрочном освобождении рассматривал суд Петропавловска, но несмотря на положительные характеристики из исправительного учреждения, ему отказали. Дело в том, что Кравченко не выплатил часть нанесенного своим преступлением ущерба. Это около 4 млн рублей. На его уверения о том, что он просто не знает, куда платить, закрыли глаза. В итоге экс-министр обратился с апелляцией в краевой суд. Там установили, что приставы действительно не уведомили чиновника должным образом о возбуждении исполнительного производства. В итоге его решено было выпустить на волю.

Виктор Кравченко возглавил министерство спорта Камчатки вскоре после прихода к власти губернатора Владимира Илюхина. Некоторые источники называли их друзьями. Однако потом министр решил обогатиться на госконтракте по поставке спортивного инвентаря для юных хоккеистов края. Для этого он договорился с одним из предпринимателей и они, как потом скажет следствие, заработали на разнице между контрактной ценой товара и реальной его стоимостью. Ущерб оценили в 7 млн рублей. Министр получил 4 года, а предприниматель три года лишения свободы за растрату и пособничество, соответственно.