Среда, 28 Декабря 2016 года
09:44:24 МСК

Директор брянского УК осуждена на 4 года за мошенничество

Происшествия
Женщина похитила 4,1 млн рублей, которые жители платили за ЖКУ

Брянск, 28 Декабря 2016, 09:06 — REGNUM  Советский районный суд Брянска признал виновной в мошенничестве в крупном размере бывшего руководителя УК «Домовой» Елену Ульянову, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Она приговорена к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

В суде доказано, что с августа 2013 по октябрь 2014 года женщина с помощью фиктивных документов похитила 4,1 млн рублей, которые поступали в расчетно-кассовый центр УК от жителей. Деньги должны были пойти на оплату коммунальных услуг. Однако миллионы до поставщиков ресурсов не дошли.

Как отмечают в пресс-службе, приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году брянские УК продолжили увеличивать долги перед поставщиками. Всего задолженность выросла на 120 млн рублей и составила более 1 млрд рублей.

Власти и общественники выступают за введение прямых расчетов между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. По их мнению, это исключит возможность мошенничества с деньгами, которые предназначаются для оплаты ЖКУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Откуда долги, брат: что в силе остановить мошенничество в брянских УК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
NB!
28.12.16
Китай и Боливия расширят военное сотрудничество
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
28.12.16
Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
28.12.16
«День массовых драк» в торговых центрах США — что это было?
АврораСША Массовые драки Общество
NB!
28.12.16
Госдеп США: «Израиль вреден для Ближнего Востока»
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
ООН за вывод поселений из Палестины? — Израиль сделает «наоборот»
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии не принес извинений за Перл-Харбор
ГонолулуСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
«Двое замерзли, один скачет» — 27 декабря на фондовом рынке США
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
28.12.16
Светлана Шаповалова«Одинокий волк» коммунизма из «Долины смерти»
ДнепропетровскУкраина REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
Елена КовачичРедактирование генов человека — путь борьбы со СПИДом
МоскваРоссия ВИЧ-инфекция и СПИД Наука
NB!
28.12.16
Минск: «Ситуация в ЕАЭС не отвечает нашим интересам»
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Марина АлександроваК отцам «майдана» в Минске присоединился МИД России
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Елена КовачичИзмерил небеса и «вычислил» Христа
ШтутгартГермания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
28.12.16
Масис МаилянАпрельская война 2016 года: «до» и «после»
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
ещё главное