Директор брянского УК осуждена на 4 года за мошенничество

Брянск, , 09:06 — REGNUM Советский районный суд Брянска признал виновной в мошенничестве в крупном размере бывшего руководителя УК «Домовой» Елену Ульянову, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Она приговорена к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

В суде доказано, что с августа 2013 по октябрь 2014 года женщина с помощью фиктивных документов похитила 4,1 млн рублей, которые поступали в расчетно-кассовый центр УК от жителей. Деньги должны были пойти на оплату коммунальных услуг. Однако миллионы до поставщиков ресурсов не дошли.

Как отмечают в пресс-службе, приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году брянские УК продолжили увеличивать долги перед поставщиками. Всего задолженность выросла на 120 млн рублей и составила более 1 млрд рублей.

Власти и общественники выступают за введение прямых расчетов между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. По их мнению, это исключит возможность мошенничества с деньгами, которые предназначаются для оплаты ЖКУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Откуда долги, брат: что в силе остановить мошенничество в брянских УК