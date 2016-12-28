В американском штате Теннесси разбился самолет Cessna 182

Нашвилл, США, , 09:06 — REGNUM В американском штате Теннесси разбился легкомоторный самолет Cessna 182, он пропал с радаров 26 декабря, сообщает телеканал ABC News.

Обломки самолета были обнаружены на территории национального парка Great Smoky Mountains. По данным властей штата, погибли три человека.

Самолетом Cessna 182 управлял 42-летний пилот, на борту также находились его 41-летняя жена и восьмилетний ребенок. В Федеральном авиационном управлении США уточнили, что с борта самолета пытались связаться с ведомством, когда возникли неполадки.

Причины крушения устанавливаются.