В Париже прошло богослужение в память о погибших в катастрофе Ту-154

Париж, , 09:02 — REGNUM В Троицком кафедральном соборе в Париже состоялось богослужение в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем, передаёт Первый канал.

На богослужение прибыли не только священники и прихожане, но и представители светской власти. Французы почтили память погибших и выразили соболезнования их родственникам. Отмечается, что во Франции хорошо знают и любят ансамбль имени Александрова, который часто приезжал сюда с гастролями.

Память погибших почтили и в Берлине. У посольства России в столице Германии собрались десятки людей.

Напомним, самолёт Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию на авиабазу Хмеймим, упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря возле посольства России в Армении жители Еревана возложили цветы в память о жертвах крушения Ту-154. Люди пришли выразить соболезнования семьям погибших, чьи родные летели с целью осуществления гуманитарной миссии.

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