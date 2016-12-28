Обвиняемый в хищении 300 млн рублей бизнесмен получит компенсацию 3900 евро

Владивосток, , 09:00 — REGNUM ЕСПЧ в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсацию бизнесмену из Приморского края Олегу Дроздову, арестованному по делу о хищении более 300 млн рублей при строительстве одного из объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

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Европейский суд по правам человека признал за РФ нарушение ст. 5 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу и личную неприкосновенность) и сделал заключение, что избрание меры пресечения в виде ареста и неоднократное ее продление Олегу Дроздову были незаконными. По окончании рассмотрения материалов дела суд постановил: выплатить заявителю компенсацию в размере 3900 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году на руководителя ООО «Востокстройсервис» и «Далта-Восток-1» Олега Дроздова, который по версии следствия, присвоил более 319,2 миллионов рублей при рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, возбуждено уголовное дело.

Под стражей заявитель находился год: с октября 2013 по октябрь 2014 года. При этом в 2014 году суд установил залог за освобождение Дроздова из-под стражи в 269 млн рублей. Но эту сумму арестованный выплатить не смог и остался под стражей до нового решения суда о залоге. Уже в октябре залог был снижен до 30 млн рублей и Дроздов был отпущен под домашний арест.

В 2015 году суд приступил к рассмотрению уголовного дела.