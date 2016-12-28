Американскую скрипачку Сару Чанг обокрали при перелете в Москву

Музыкант не смогла пояснить, где именно было совершено преступление

Москва, , 08:42 — REGNUM Скрипачка из США Сара Чанг, летевшая в Москву, была ограблена в пути. Злоумышленники похитили из ее багажа вещи и драгоценности на сумму $12 тыс., передает телеканал «Мир 24».

Как пояснили организаторы выступления Чанг в России, скрипачка летела в Москву из Филадельфии, сделав пересадку в Лондоне. С заявлением об ограблении она обратилась в московскую полицию, однако не смогла пояснить, где именно было совершено преступление.

Музыкант выступит в Большом зале Московской консерватории 29 декабря в рамках фестиваля «Новый год в консерватории». Сара Чанг, родившаяся в 1980 году, является самой молодой обладательницей награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl. В основном она исполняет произведения Вивальди, Бетховена, Мендельсона, Брамса, Чайковского, Дворжака, Сибелиуса и других композиторов.