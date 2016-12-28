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В оживленном районе Кабула прогремел взрыв — СМИ

Происшествия
Теракт был направлен против члена парламента страны

Кабул, 28 Декабря 2016, 08:34 — REGNUM  В многолюдном районе Кабула, столице Афганистана, прогремел взрыв, несколько человек погибли, сообщает 28 декабря Reuters со ссылкой на очевидцев теракта.

Теракт был направлен против члена парламента страны, есть погибшие, заявил представитель полиции Кабула.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, на прошлой неделе террорист-смертник предпринял нападение на члена парламента Афганистана, семь человек погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы устроили мощный взрыв в центре Кабула

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