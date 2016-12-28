Шторм повалил новогоднюю ёлку в Калининградской области

Ёлкопад в самом западном российском регионе — явление традиционное

Калининград, , 08:36 — REGNUM В г. Краснознаменске Калининградской области штормовой ветер повалил новогоднюю ёлку, установленную в центре города перед горадминистрацией.

У дерева подломилось основание. При падении символ Нового года по счастливой случайности не задел прохожих.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что накануне в регионе скорость ветра достигала 27 м/с. Шторм обесточил 108 трансформаторных подстанций в пяти районах области: Правдинском, Гурьевском, Светлогорском, Гвардейском и Зеленоградском.

Напомним, что ёлкопад в самом западном российском регионе — явление традиционное. В 2012 году из-за урагана накренилась главная городская ёлка Калининграда на площади Победы. А в г. Балтийске тогда городская елка и вовсе упала.

В 2005 году в г. Гурьевске штормовой ветер повалил новогоднюю ель высотой более 10 метров, установленную на центральной площади райцентра. В Калининграде тогда ураган повалил 17-метровую новогоднюю елку.

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