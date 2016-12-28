В Иркутске уточнили число погибших от метанола: 74 человека из 77

Иркутск, , 08:06 — REGNUM Причиной смерти 74 человек из 77 в Иркутске стало отравление метиловым спиртом, который находился в косметическом средстве «Боярышник», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Три человека погибли от отравления значительной дозой этилового спирта, заявили в Минздраве региона. Такие данные были получены в результате судмедэкспертизы.

По уточненным данным, от отравления метанолом пострадали 120 человек, из них в стационарах продолжают находится 11 человек.

В Минздраве уточнили, что в больницах скончались 46 человек, по месту жительства — 31 человек, из них метанолом отравились 28 погибших.

Напомним, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске 120 человек отравились спиртосодержащим концентратом «Боярышник». В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с массовым отравлением по статье 238 УК России «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Были задержаны 12 человек, среди которых индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся реализацией опасной жидкости в торговых точках Иркутска. Пять человек помещены под арест. В регионе продолжает действовать режим ЧП.

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