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На севере Индии произошло крушение поезда

Происшествия
На место происшествия направлены экстренные службы

Нью-Дели, 28 Декабря 2016, 07:26 — REGNUM  На севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, по меньшей мере 30 человек получили ранения, заявили представители министерства путей сообщения Индии, сообщает 28 декабря Reuters.

Поезд сошел с рельсов рано утром недалеко от города Канпур в штате Уттар Прадеш, согласно данным министерства путей сообщения Индии. Причины аварии устанавливаются. На место происшествия направлены экстренные службы.

Напомним, 20 ноября около станции Пухрайан, что находится в 100 км от города Канпур. Пассажирский экспресс сошел с рельсов около 3 часов утра по местному времени, многие люди в это время спали. Погибли 133 человека, более 200 пассажиров получили ранения, 150 из них были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при крушении поезда в Индии достигло 133 человек

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