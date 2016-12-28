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В Черном море найдено скопление обломков самолета Ту-154

Происшествия
Поисковые работы в акватории Сочи проводятся уже третьи сутки и не прекращаются ни на минуту

Сочи, Краснодарский край, 28 Декабря 2016, 07:21 — REGNUM  Большое скопление обломков самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружено в Черном море на участке протяженностью 200 метров и шириной от 2,5 до 5 метров, пишет «Коммерсантъ».

Также там найдены фрагменты тел. Еще три предмета, один длиной 60 метров, второй 5 метров и третий два на три метра, найдены на расстоянии 4,5 км от берега.

Поисковые работы в акватории Сочи проводятся уже третьи сутки и не прекращаются ни на минуту. Водолазы МЧС России поднимают со дна Черного моря обломки самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека. В поисковой операции принимают участие более 3,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.

Уже удалось обнаружить хвостовую часть самолёта. Там располагается основной бортовой самописец. «Черный ящик» был обнаружен в 1,6 километров от берега на глубине 17 метров. Его расшифровкой уже занялись в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах.

Воздушными судами обследовано свыше 240 кв. км. В авиационную группу входят около 30 самолетов и вертолетов, а также беспилотники. Это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления.

На борту самолета в командировку в Сирию летели артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Все они погибли.

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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