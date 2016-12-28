Жертвами аварии поезда в Индии стали двое, 38 человек получили ранения

Семеро пострадавших находятся в тяжелом и критическом состоянии

Канпур, Индия, , 06:40 — REGNUM Полиция штата Уттар-Прадеш сообщает, что в результате аварии поезда «Силда — Аджмер», сошедшего с рельс, погибли два человека, госпитализированы 38 человек, передает Associated Press 27 декабря.

Также известно, что семеро из пострадавших находятся в тяжелом и критическом состоянии в госпитале города Канпур.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в 50 километрах от города Канпур в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов экспресса, следовавшего по маршруту «Силда — Аджмер». На месте происшествия работают спасатели, движение поездов остановлено.

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