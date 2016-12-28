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В Индии сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского экспресса

Происшествия
В результате аварии пострадали около 40 челвоек

Канпур, Индия, 28 Декабря 2016, 05:53 — REGNUM  Около 40 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на севере Индии, передаёт Times of India.

Сообщается, что авария произошла в 50 километрах от города Канпур в штате Уттар Прадеш. По неустановленным на данный момент причинам, сошли с рельсов 14 вагонов экспресса, следовавшего по маршруту «Силда — Аджмер».

На место происшествия были направлены отряды спасателей. После аварии задержано движении поездов в этом районе штата.

Напомним, что это уже не первая авария с пассажирским поездом в Индии за текущий месяц. Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря возле железнодорожной станции в штате Западная Бенгалия сошли с рельсов два вагона поезда Capital Express, в результате чего пострадали 12 человек.

20 ноября в Индии произошла самая крупная за последние годы железнодорожная авария. При сходе с рельсов пассажирского поезда в районе города Пукраян погибли 142 человека, ещё более 200 получили ранения.

После этой катастрофы Министерство железных дорог Индии направило запрос в Министерство финансов о выделении $17,4 млрд для реализации пятилетнего проекта, предусматривающего реконструкцию железнодорожного полотна, строительство мостов и внедрение новой сигнальной системы.

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