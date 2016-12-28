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Российский теплоход с грузом потерял ход в Японском море

Происшествия
Судно буксируют в приморский порт Козьмино

Владивосток, 28 Декабря 2016, 04:29 — REGNUM  Российский теплоход «Гранит» потерял ход в Японском море в связи с выходом из строя главного двигателя, сообщает Морская спасательная служба Росморречфлота.

Уточняется, что инцидент произошёл ещё 25 декабря. Судовладелец обратился в Приморский филиал Морспасслужбы Росморречфлота с просьбой об оказании помощи. К аварийному теплоходу было направлено спасательное буксирное судно «Нефтегаз-55».

В связи с тем, что ремонт теплохода на море не представлялся возможным, 27 декабря была начата транспортировка аварийного судна в приморский порт Козьмино. Прибытие его на место ожидается 30 декабря.

Сообщается, что на борту «Гранита» находится более 1000 тонн груза и свыше 300 тонн топлива. По данным Росморречфлота, в результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет.

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