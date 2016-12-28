Глава Минприроды: «Расправа над медведем в Якутии — уголовное преступление»

Якутск, , 04:27 — REGNUM Несмотря на то, что медведь — не краснокнижное животное, такая жестокая расправа над ним должна квалифицироваться как уголовное преступление. Об этом написал в своём Facebook министр охраны природы РФ Сергей Донской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки!!!», — уверен глава федерального ведомства. Он назвал людей, убивших медведя, негодяями и намерен добиваться, чтобы они понесли самое серьёзное наказание.

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«Конечно, бурый медведь — это не краснокнижное животное, но такая расправа — иначе не назовешь — от этого не перестает быть уголовным преступлением», — считает Серей Донской. Его министерство обратилось в генеральную прокуратуру по факту жестокого обращения с животным.

По информации минприроды Якутии, в действиях задавивших медведя людей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой).

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Санкция данной статьи предусматривает наказание штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Убийц медведя также могут наказать обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации МВД РФ люди, жестоко расправившиеся с медведем в Якутии, являются жителями республики. Они несколько раз переехали медведя грузовиком. После этого животное осталось живым и пыталось спастись, но его прижали к земле вторым «Уралом» и добили ударами лома по голове. Убийство медведя люди снимали на видео.

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