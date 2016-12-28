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В Москве юноша разыскивается по подозрению в убийстве 10-летнего брата

Происшествия
Тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружено вечером 27 декабря на юго-западе Москвы

Москва, 28 Декабря 2016, 02:14 — REGNUM  В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 10-летнего ребёнка с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По данным следствия, вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенного на Ломоносовском проспекте в Москве, обнаружено тело 10-летнего ребёнка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК России «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

По информации телеканала «Рен ТВ», по подозрению в совершении убийства разыскивается старший брат мальчика Давид Н. По предварительным данным, конфликт первоначально возник между старшим ребёнком и матерью, за которую вступился младший сын. После этого 17-летний подросток переключился на брата и задушил того пакетом, после чего скрылся.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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