В Москве юноша разыскивается по подозрению в убийстве 10-летнего брата

Москва, , 02:14 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 10-летнего ребёнка с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По данным следствия, вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенного на Ломоносовском проспекте в Москве, обнаружено тело 10-летнего ребёнка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК России «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

По информации телеканала «Рен ТВ», по подозрению в совершении убийства разыскивается старший брат мальчика Давид Н. По предварительным данным, конфликт первоначально возник между старшим ребёнком и матерью, за которую вступился младший сын. После этого 17-летний подросток переключился на брата и задушил того пакетом, после чего скрылся.