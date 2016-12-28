Trump Tower в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного рюкзака

Дональда Трампа в здании в момент инцидента не было

Нью-Йорк, США, , 01:54 — REGNUM Полиция эвакуировала людей из башни Trump Tower в Нью-Йорке после обнаружении в здании подозрительного предмета, передаёт телеканал ABC.

Сообщается, что к месту прибыла полиция, а также пожарные автомобили. Избранный президент США Дональд Трамп в момент эвакуации в своей штаб-квартире не находился.

По информации Associated Press, подозрительным предметом оказался рюкзак с детскими игрушками, оставленный у входа в магазин Nike, расположенный внутр издания.

Напомним, ранее пресс-секретарь Дональда Трампа Надежда Хикс сообщила, что на текущей неделе у будущего глава Белого дома запланирован ряд встреч в Trump Tower с политиками и чиновниками, в том числе с Эльзой Мурано, которая рассматривается на пост советника по сельскому хозяйству.

В СМИ также появлялись сообщения, что 27 декабря в штаб-квартире Дональда Трампа должна состояться его встреча с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгесо, однако пресс-секретарь избранного президента США опровергла данную информацию.