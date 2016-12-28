В Москве 15-летняя девочка госпитализирована после падения в мусоропровод

Москва, , 01:11 — REGNUM Следственный комитет проводит проверку по факту падения 15-летней девочки в мусоропровод в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации ведомства, вечером 27 декабря житель одного из домов по улице Фомичевой в Москве обнаружил в мусоропроводе 15-летнюю девочку с телесными повреждениями характерными для падения с высоты. Мужчина незамедлительно обратился в столичную скорую помощь и полицию

Пострадавшей была своевременно оказана необходимая помощь, в настоящее время она госпитализирована, её жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего следственными органами ГСУ СК России по городу Москве начата доследственная проверка. Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.