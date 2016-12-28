60-метровый обломок самолета Ту-154 обнаружен на месте катастрофы

На участке шириной до пяти метров и длиной около 200 метров найдено большое количество обломков и фрагментов тел

Сочи, Краснодарский край, , 23:31 — REGNUM На месте катастрофы пассажирского самолета Ту-154 в Чёрном море обнаружено большое скопление обломков, длина одного из которых превышает 60 метров, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

В районе поисковой операции обнаружено большое скопление обломков авиалайнера и фрагментов тел, сконцентрированных на участке шириной до пяти метров и длиной в 200 метров. Кроме того, в 4,5 км от берега обнаружены три крупных обломка, один из которых равен 60 метрам в длину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

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