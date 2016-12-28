«Закрылки! Командир, мы падаем!». Расшифрована аудиозапись из кабины Ту-154

Люберцы, Московская область, , 23:05 — REGNUM Расшифровка речевого самописца пассажирского самолета Ту-154, упавшего в Черное море, дала информацию о том, что происходило в кабине пилотов перед падением машины, сообщает «Лайф».

Последними словами пилотов авиалайнера было восклицание о неисправности закрылков самолета, затем слышен сигнал о сближении с землей и крик: «Командир, мы падаем!».

Опубликован следующий текст расшифровки переговоров экипажа:

— …Скорость 300… (Неразборчиво.)

— (Неразборчиво.)

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво.)

— Ух, ё-мое!

(Звук резкого сигнала.)

— Закрылки, с… ка, чё за х… ня!

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)

(Звук сигнала об опасном сближении с землёй.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Тем не менее источник информации пояснил, что только по фразам экипажа нельзя установить причины катастрофы, так как разговор может быть отражением субъективного восприятия ситуации и ошибочной оценки неисправностей. Однако звуки автоматической речевой сигнализации, которые слышны в аудиозаписи, пока подтверждают слова пилотов.

Уточняется, что положение закрылков влияет на подъемную силу крыла на малых скоростях. Тем не менее пока рано утверждать, в чем заключалась причина катастрофы.

Неисключено, что параметрический самописец, найденный на месте трагедии, но пока не доставленный в Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, позволит сделать более точное заключение о подробностях катастрофы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

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