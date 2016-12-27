Вторник, 27 Декабря 2016 года
22:44:01 МСК

Шесть человек погибли от удушья в Индонезии

Происшествия
Пятеро выживших находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу

Джакарта, 27 Декабря 2016, 22:27 — REGNUM  Столичная полиция Индонезии нашла шесть человек, включая девятилетнего ребенка, умершими от удушья в маленькой ванной, где они были заперты вооруженными грабителями, сообщает 27 декабря Reuters.

Мелкая преступность распространена в Джакарте, в городе в котором проживает 10 миллионов человек, однако насильственные преступления, тем более приводящие к смерти встречаются редко.

До четырех преступников проникли в дом в престижном районе Джакарта, заявил Арго Ювоно (Argo Yuwono), представитель полиции.

Грабители заперли 11 человек — среди них члены семьи, водители и горничные — в ванной площадью два на один метр, где они находились больше суток, пока не были найдены утром 27 декабря.

«Бандиты были вооружены огнестрельным и холодным оружием», — заявил Ювоно.

Шесть человек погибли, пятеро выживших находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Индонезии
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Григорий ГаранинКазахские бараны и белорусские трусы: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
27.12.16
Ариф АсалыоглуУбийство посла России в Турции: Кто штампует ложные факты?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
27.12.16
Валерий РокотовДевять человек в одной лодке, не считая фашиста
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
27.12.16
МИД РФ отреагировал на арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Бывшего губернатора Воронежской области спас от суда срок давности
ВоронежРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
27.12.16
35% самарских 11-классников выбрали тему сочинения про бесчестный поступок
СамараРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
27.12.16
Электростанции в Крыму в срок не достроят: задерживается поставка турбин
СимферопольРоссия Строительство электростанций Экономика
NB!
27.12.16
Свердловская область-2016: смена политического ландшафта
ЕкатеринбургРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Павел БерлиновДоллар и евро могут встретить 2017 год в паритете
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
ЛДПР распустила свой совет в Петербурге и переходит на новый формат
Санкт-ПетербургРоссия Партийное строительство Политика
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Число желающих занять кресло президента Туркмении выросло до девяти
АшхабадТуркмения Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
27.12.16
В Крыму необходимо построить мусоросжигательный завод — Иванов
МоскваРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Экономика
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Огромные экологические долги отражаются на людях — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от граждан
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
ещё главное