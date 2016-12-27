Шесть человек погибли от удушья в Индонезии

Пятеро выживших находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу

Джакарта, , 22:27 — REGNUM Столичная полиция Индонезии нашла шесть человек, включая девятилетнего ребенка, умершими от удушья в маленькой ванной, где они были заперты вооруженными грабителями, сообщает 27 декабря Reuters.

Мелкая преступность распространена в Джакарте, в городе в котором проживает 10 миллионов человек, однако насильственные преступления, тем более приводящие к смерти встречаются редко.

До четырех преступников проникли в дом в престижном районе Джакарта, заявил Арго Ювоно (Argo Yuwono), представитель полиции.

Грабители заперли 11 человек — среди них члены семьи, водители и горничные — в ванной площадью два на один метр, где они находились больше суток, пока не были найдены утром 27 декабря.

«Бандиты были вооружены огнестрельным и холодным оружием», — заявил Ювоно.

Шесть человек погибли, пятеро выживших находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу.