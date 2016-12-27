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СМИ: Причиной катастрофы Ту-154 может быть невыход закрылков после взлета

Происшествия
Причина несрабатывания закрылков пока не установлена
Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский»

Сочи, Краснодарский край, 27 Декабря 2016, 21:06 — REGNUM  Пассажирский самолет Ту-154 Минобороны России, разбившийся в Черном море, погиб из-за недостаточной для взлета подъемной силы крыла, образовавшейся в результате несрабатывания закрылков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

По предварительным данным, полученным с бортового самописца авиалайнера, закрылки самолета сработали несогласованно, отчего была потеряна подъемная сила при недостаточной скорости. Причина несрабатывания закрылков пока не установлена.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этих сообщений пока нет, а глава Минтранса Максим Соколов заявил о преждевременности каких-либо выводов до окончания расследования, в рамках которого предусмотрены экспертизы горючего, полученного лайнером в ходе дозаправки перед взлетом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Сочи почтили память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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