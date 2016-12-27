Жители кировского поселка боятся выходить на улицу из-за нападений волков
Живших в поселке собак волки уже съели
Киров, 27 Декабря 2016, 20:58 — REGNUM Жители поселка Лунданка в Кировской области опасаются выходить на улицу из-за нашествия волков в их населенный пункт.
Первыми жертвами волков уже стали собаки, находившиесяна привязи у жилых домов.
В частности, жительница села с ником Anna Zayka пишет в социальной сети, что хищные животные съели ее 9-летнюю собаку, добавляя что волки ходят укрыльца и «могут сломать тебя в любой момент, так как собак больше нет».
По словам местных жителей, они не знают жить в поселке, «если свет на улицах где и горит, товключается очень поздно».
При этом мер к уничтожению волков непринимается, сообщает Подосиновец-Инфо.
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