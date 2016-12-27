Ставропольский полицейский прострелили ногу коллеге из табельного пистолета

Ставрополь, , 20:53 — REGNUM



В Ставропольском крае оперуполномоченный полиции прямо на рабочем месте ранил своего коллегу. Причиной инцидента стала случайность из-за небрежного обращения с оружием.

Инцидент произошел утром 19 декабря на рабочем месте полицейского в городе Кисловодске. В своем служебном кабинете страж порядка допустил небрежность в обращении с оружием и выстрелил в ногу сотрудницы этого отдела.

Женщина получила ранение и была госпитализирована.

По факту небрежного обращения с оружием в отношении полицейского проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас следователи СКР опрашивают сотрудников отдела об обстоятельствах произошедшего.

В отношении оперуполномоченного отдела МВД России по городу Кисловодску назначено проведение служебной проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении МВД. По ее результатам будет принято решение в отношении оперуполномоченного полиции.