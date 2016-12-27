Водитель грузовика, таранившего ярмарку в Берлине, был застрелен в голову

Ранее предполагалось, что владелец машины был жив во время совершения теракта и пытался ему помешать

Берлин, , 20:38 — REGNUM Польский водитель грузовика, машину которого угнали для использования в теракте на рождественской ярмарке в Берлине, был убит выстрелом в голову за несколько часов до нападения, сообщает 27 декабря Reuters.

Данная информация опровергает сообщаемую ранее информацию о том, что водитель пытался помешать террористу совершить атаку.

Мысль о том, что погибший водитель до последнего мешал террористу совершить преступление, позволила начать кампанию по сбору средств для семьи погибшего, всего собрано было более 170 000 долларов.

Напомним, 12 человек погибли в результате нападения 19 декабря на рождественскую ярмарку в Берлине. Нападавший, 24-летний Анис Амри был застрелен позднее в Милане итальянской полицией.