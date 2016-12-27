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Жители Сочи почтили память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем

Происшествия
В порту города образовался стихийный мемориал, там прошла акция памяти

Сочи, Краснодарский край, 27 Декабря 2016, 20:09 — REGNUM  Множество жителей Сочи почтили память погибших при крушении самолета Ту-154, возложили цветы к стихийному мемориалу и спустили в море венки, сообщают «Известия».

Жители города предложили местным властям помощь в обеспечении поисково-спасательных операций, а также в работе с прибывшими в Сочи родственниками погибших. Люди несут цветы к стихийно возникшим в гавани и аэропорту мемориалам. 27 декабря в порту города прошла акция памяти.

«Мы скорбим вместе с родственниками и с коллегами тех, кто погиб в нашем море. Вечная память героям», — обратился к собравшимся жителям мэр города Анатолий Пахомов, добавив, что местные власти многое сделали для организации приема родственников погибших, обеспечения служб по поисковым работам, и будут продолжать содействие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза

Читайте ранее в этом сюжете: Допрошен очевидец, сделавший видеозапись катастрофы Ту-154

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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