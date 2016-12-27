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Глава Минтранса: Специалисты начали расшифровку данных самописца Ту-154

Происшествия
Бортовой самописец разбившегося в Черном море Ту-154 доставлен в исследовательский центр ВВС Министерства обороны

Москва, 27 Декабря 2016, 18:21 — REGNUM  Специалисты исследовательского центра ВВС Министерства обороны России начали расшифровку данных бортового самописца разбившегося Ту-154, сообщил журналистам глава минтранса Максим Соколов.

По его словам, самописец был доставлен в Люберцы, с его данными уже работают специалисты исследовательского центра Военно-воздушных сил Министерства обороны России. Этот самописец фиксировал параметрические характеристики самолета вплоть до его разрушения, поэтому его данные будут очень важны для выяснения подробностей катастрофы.

По словам Соколова, радарами установлено местонахождение и других «черных ящиков» авиалайнера.

Он отметил, что техническая комиссия Минобороны расследует разные версии произошедшей трагедии, но версия теракта не является основной.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Самолёт упал через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В Адлере самолёт был дозаправлен, вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море. В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолётов, пять вертолётов, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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