Минтранс: Запрещать эксплуатацию Ту-154М нецелесообразно

Этот тип самолетов давно зарекомендовал себя как надежный

Москва, , 18:00 — REGNUM Запрещать эксплуатацию самолетов Ту-154М нецелесообразно, заявил журналистам глава Минтранса России Максим Соколов.

По мнению Соколова, приостановить полеты Ту-154 может Министерство обороны, к которому относился разбившийся самолет, но такое решение не распространится на самолеты Ту-154 гражданской авиации. Этот тип самолетов за историю своей эксплуатации давно зарекомендовал себя как очень надежный.

Соколов отметил, что потерпевший катастрофу авиалайнер относится к типу Ту-154Б-2, который не используется в гражданской авиации, так как обладает повышенными шумовыми характеристиками и расходует больше горючего.

Обсуждая вопрос о частых поломках самолетов, Соколов подчеркнул, что во всем мире случаются отказы отдельных систем воздушных судов разных типов, но эти сложные машины должны быть обеспечены техническим обслуживанием должного уровня и находиться в состоянии летной готовности.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Самолёт упал через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В Адлере самолёт был дозаправлен, вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море. В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолётов, пять вертолётов, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.

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