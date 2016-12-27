Глава Керчи уволил двух заместителей за взятку и употребление наркотиков
Керчь, Крым, 27 Декабря 2016, 18:00 — REGNUM Сразу два заместителя главы администрации Керчи Владимира Подлипенцева написали заявления об увольнении, оба заявления удовлетворены. Об этом сам Подлипенцев сообщил ИА «Крыминформ».
«Задержанные Жорняк и Шевченко уволены. Их адвокаты передали мне от них заявления об увольнении», — сказал Подлипенцев.
По его словам, Жорняка правоохранители задержали за пребывание в состоянии наркотического опьянения, а Шевченко — за получении взятки в 380 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, заместителя главы администрации Керчи Олега Шевченко и директора одного из муниципальных предприятий города подозревают в вымогательстве 380 тыс. рублей с предпринимателей, получивших госконтракт, за «дальнейшее содействие деятельности предприятия на территории города Керчи».
Чиновники требовали «откат» в размере 10% от стоимости госконтракта. Шевченко задержали во время получения денег 21 декабря. Чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору»).
Также 21 декабря правоохранители задержали заместителя главы администрации Богдана Жорняка, причину задержания ранее не разглашали.
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