Глава Керчи уволил двух заместителей за взятку и употребление наркотиков

Богдана Жорняка правоохранительные органы задержали в состоянии наркотического опьянения, а Олега Шевченко — за взятку с поличным на рабочем месте

Керчь, Крым, , 18:00 — REGNUM Сразу два заместителя главы администрации Керчи Владимира Подлипенцева написали заявления об увольнении, оба заявления удовлетворены. Об этом сам Подлипенцев сообщил ИА «Крыминформ».

«Задержанные Жорняк и Шевченко уволены. Их адвокаты передали мне от них заявления об увольнении», — сказал Подлипенцев.

По его словам, Жорняка правоохранители задержали за пребывание в состоянии наркотического опьянения, а Шевченко — за получении взятки в 380 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителя главы администрации Керчи Олега Шевченко и директора одного из муниципальных предприятий города подозревают в вымогательстве 380 тыс. рублей с предпринимателей, получивших госконтракт, за «дальнейшее содействие деятельности предприятия на территории города Керчи».

Чиновники требовали «откат» в размере 10% от стоимости госконтракта. Шевченко задержали во время получения денег 21 декабря. Чиновников подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору»).

Также 21 декабря правоохранители задержали заместителя главы администрации Богдана Жорняка, причину задержания ранее не разглашали.

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