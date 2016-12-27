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Замдиректора нижегородской УК получил 2 года из-за отравление жильцов газом

Происшествия
Врачам удалось спасти жизнь 6-летнегомальчика, но его 27-летняя мать скончалась

Нижний Новгород, 27 Декабря 2016, 17:24 — REGNUM  В Сергаче (Нижегородская область) заместитель директора управляющей компании получил 2 года колонии-поселения из-за отравления жильцов многоквартирного дома угарным газом.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, подсудимый, в обязанности которого входило оказание услуг по периодической проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов жилищного фонда, ненадлежащим образом выполнял свою работу.

По его вине не был своевременно выявлен иустранен засор, образовавшийся в дымоходе многоквартирного дома. Газовое оборудование в квартире, расположенной на 4 этаже, в период наличия засора вдымоходе, соответствующей службой отключено не было и продолжало функционировать в полном объеме.

В результате двое жильцов указанного дома получили острое отравление угарным газом. Врачам удалось спасти жизнь 6-летнегомальчика, но его 27-летняя мать скончалась.

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Отравления угарным газом
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