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При перевозке нового корпуса реактора БелАЭС произошла внештатная ситуация

Происшествия
Защитный кожух корпуса реактора коснулся контактной сети, повреждений груза не выявлено
Александр Лукашенко посещает строящуюся Белорусску. АЭС
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко посещает строящуюся Белорусску. АЭС

Минск, 27 Декабря 2016, 17:21 — REGNUM  Кожух корпуса реактора для Белорусской АЭС при транспортировке задел опору контактной сети. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба РУП «Белорусская атомная электростанция», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждений на корпусе реактора в результате инцидента не выявлено. «Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию», — информирует пресс-служба.

Напомним, что это уже не первый инцидент при транспортировке корпуса реактора БелаАЭС. Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля этого года в Островце корпус реактора при перемещении его подъёмным краном соприкоснулся с землёй, в результате чего поцарапалась краска.

«Росатом» заявил о готовности заменить изделие, рассчитанное на гораздо большие нагрузки. При этом белорусский заказчик был предупреждён, что замена приведёт к переносу сроков ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. Учитывая истерию, которую нагнетают власти Литвы и агенты Запада в Белоруссии, правительство республики приняло решение заменить реактор.

В конечном итоге запуск первого реактора АЭС, первоначально запланированный на 2018 год, было решено сдвинуть на год. Второй реактор, согласно графику, должен быть запущен в 2020 году.

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