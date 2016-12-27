В Дагестане забыли про студентов: Долг по стипендии превысил 5,6 млн рублей

Махачкала, , 16:57 — REGNUM Студентам Дагестанского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Технический колледж» с апреля 2016 года не платили стипендию. Образовавшаяся сумма долга превысила 5,6 млн рублей.

Как выяснилось при проверке прокуратуры, вместо стипендии на выделенные учреждению бюджетные субсидии приобретались товарно-материальные ценности и оплачивались коммунальные услуги. Об этом ИА REGNUM 27 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время задолженность перед студентами полностью погашена, решается вопрос об уголовном преследовании.

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Руководство вуза в Дагестане подозревают в присвоении студенческих стипендий

Напомним, в апреле 2014 года в Дагестане под следствие по делу о стипендиях попал начальник управления по воспитательной части и молодежной политике Дагестанского государственного педагогического университета Артур Алиев.

В приказах ректора вуза о назначении студентам единовременной материальной помощи в размере от трех до семи тысяч рублей значилась общая сумма в размере 23 млн рублей. Однако из нее студенты получили лишь 2 млн 129 тысяч рублей. Около 20 млн рублей было присвоено должностными лицами университета.