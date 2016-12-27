В Ираке похищен оппозиционный журналист

Багдад, , 16:26 — REGNUM Иракский журналист был похищен неизвестными вооруженными людьми из своего дома в Багдаде, сообщает 27 декабря Reuters.

Афрах аль-Шавки была откровенным критиком правительства, которое она критиковала в своей сатирической колонке. Она публиковалась в нескольких местных газетах, выступала по телевидению. Одна из газет, в которой она работала — «Аш-Шарк аль-Аусат» — принадлежала Саудовской Аравии.

Министерство иностранных дел Ирака сформировало специальную команду для расследования этого похищения.

Шавки была похищена в суннитском районе Багдада, где она проживала со своей семьей, заявил Зияд аль-Ажили, глава иракской обсерватории, специализирующейся на свободе СМИ.

«Они оторвали детей от матери, после того как силой вошли в дом. Затем взяли деньги, драгоценности, ноутбуки и ее машину, затем покинули дом», — заявил Ажили.

Во время похищения мужа Шавки не было дома, она сама открыла похитителям дверь.

Напомним, Ирак занимает второе место после Сомали по уровню безнаказанности преступлений в отношении журналистов. Данная статистика вычисляется путем соотношения численности населения страны и количества нераскрытых преступлений в отношении журналистов за последние 10 лет.