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В Подмосковье участились случаи убийства детей родителями

Происшествия
Как выясняется, родители детей страдали психическими расстройствами, о которых было известно и врачам, и органам опеки

Москва, 27 Декабря 2016, 16:13 — REGNUM  В подмосковном городе Мытищи вечером 26 декабря под окнами многоэтажного дома нашли тело семилетней девочки. Позже выяснилось, её вытолкнула из окна 15-го этажа собственная мать. По заключению врачей, в этот момент 34-летняя женщина находилась в невменяемом состоянии, передает «Радио 1».

Это уже второй похожий случай. произошедший в Московской области. Так, 24 декабря в городе Монино 25-летний отец выбросил годовалого сына с балкона восьмого этажа. Ребёнок погиб. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. По предварительным данным, мужчина страдает расстройством психики, хотя на учете у врачей не состоял.

Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов уверен, что прогнозировать такие случаи очень сложно.

«Тема сложная. Если больные принимают лекарства и находятся под контролем, всё хорошо». Но бывает, что они выходят из стационара и перестают принимать лекарства. У них возникают галлюцинации, и в такой момент они становятся особо опасными. Предугадать, что произойдёт, невозможно!», — считает врач.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова возмущена том, что в первом случае отец ребёнка знал, что его жена психически нестабильна. «Врачи должны предупреждать органы опеки, что возможны рецидивы. Повторение такого недопустимо. Мы должны защищать своих детей», — сказала она.

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Как сообщает, в настоящее время 34-летняя жительница Калужской области, подозреваемая в убийстве своей дочери, заключена под стражу. Обстоятельства происшествия выясняются. Следственным отделом по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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