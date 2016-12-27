Вторник, 27 Декабря 2016 года
17:32:49 МСК

Ростовская область: в насилии над девочкой подозревают отчима

Происшествия
30-летний житель Зерноградского района арестован

Ростов-на-Дону, 27 Декабря 2016, 15:46 — REGNUM  

В Ростовской области выявлен очередной случай сексуального насилия над детьми. На этот раз в преступлении подозревается 30-летний житель Зерноградского района. Решается вопрос об аресте, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в региональном управлении СКР.

Следователи полагают, что в 2016 году преступление было совершено неоднократно. В качестве жертвы любитель детей выбрал четырехлетнюю дочь своей сожительницы. Все обстоятельства выясняются в рамках расследования уголовного дела.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Напомним, что в ноябре стало известно о скором суде над таганрожцем. 67-летний мужчина предстанет перед судом в Севастополе за секс-насилие над семилетней девочкой. Он развращал ребёнка неоднократно, начиная с 2014 года.

Подробнее: В Севастополе за секс-насилие над ребёнком будут судить таганрожца

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потенциальными жертвами сексуального насилия являются в основном дети из неблагополучных или разрушенных семей. Именно посторонние люди, сожители зачастую идут на преступление в отношении несовершеннолетних.

Ранее по теме: В Ростовской области в насилии над восьмилетней дочерью подозревают отца

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область: В секс-насилии над девочкой подозревают пенсионера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Электростанции в Крыму в срок не достроят: задерживается поставка турбин
СимферопольРоссия Строительство электростанций Экономика
NB!
27.12.16
Павел БерлиновДоллар и евро могут встретить 2017 год в паритете
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
27.12.16
Жители Еревана несут цветы к посольству России
ЕреванАрмения Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Россия может стать крупнейшим экспортером мусора
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
27.12.16
Жириновский рассказал, от чего человек «чахнет и перестает размножаться»
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Угрожает ли Калининградской области энергетический блэкаут?
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
27.12.16
Путин призвал чиновников «не прятаться в кабинетах» от граждан
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтПереучреждение государства на Ближнем Востоке
БейрутЛиван Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.12.16
Гигантский природный потенциал РФ имеет планетарное значение — Путин
МоскваРоссия Проблемы экологии Политика
NB!
27.12.16
Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым
МоскваРоссия Энергетическая блокада Крыма Экономика
NB!
27.12.16
Президент Болгарии сравнил РФ и СССР – «разрушителей Европы изнутри»
СофияБолгария Президентские выборы в Болгарии-2016 Политика
NB!
27.12.16
Яков РудьВ Киеве испугались Януковича, даже на видео
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
27.12.16
«Испания научит Украину киберсвободу любить»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России
АстанаКазахстан Происшествия с гражданами России за границей Происшествия
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Планы США по ПРО направлены на слом ядерного паритета с РФ — МИД
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
ещё главное