Ростовская область: в насилии над девочкой подозревают отчима
Ростов-на-Дону, 27 Декабря 2016, 15:46 — REGNUM
В Ростовской области выявлен очередной случай сексуального насилия над детьми. На этот раз в преступлении подозревается 30-летний житель Зерноградского района. Решается вопрос об аресте, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в региональном управлении СКР.
Следователи полагают, что в 2016 году преступление было совершено неоднократно. В качестве жертвы любитель детей выбрал четырехлетнюю дочь своей сожительницы. Все обстоятельства выясняются в рамках расследования уголовного дела.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Напомним, что в ноябре стало известно о скором суде над таганрожцем. 67-летний мужчина предстанет перед судом в Севастополе за секс-насилие над семилетней девочкой. Он развращал ребёнка неоднократно, начиная с 2014 года.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, потенциальными жертвами сексуального насилия являются в основном дети из неблагополучных или разрушенных семей. Именно посторонние люди, сожители зачастую идут на преступление в отношении несовершеннолетних.
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