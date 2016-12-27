В ГД настаивают на проверке приобретения оружия стрелком с Ельнинской

Мужчина взял в заложники женщину, а после покончил с собой

Москва, , 15:23 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия») настаивает на проверке законности приобретения оружия «стрелком» с запада Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Ночью мужчина открыл огонь по полицейским во время проведения обысков. Стражи правопорядка пытались его задержать по подозрению в грабеже, но он оказал вооруженное сопротивление. В результате ранения получили пять человек: три правоохранителя и два работника организации «Жилищник». После нападения на полицейских мужчина забаррикадировался в соседней квартире, захватив в заложники женщину, а затем покончил с собой.

В Госдуме дали высокую оценку действиям столичной полиции. «За сутки после поступления заявления об ограблении фитнес-клуба стражи порядка установили подозреваемого и, рискуя своей жизнью, блокировали преступника, который мог еще много чего натворить. Темп работы, поистине достойный лучших традиций московского уголовного розыска», — отметил Старшинов.

При этом у парламентария возник вопрос, насколько законно явно неадекватный человек приобрел оружие, а по некоторым сообщениям, целый арсенал. Кроме того, стоило бы провести проверку прежде всего медицинских учреждений, где преступник мог получить соответствующую справку, полагает депутат.

«В этой связи крайне важно поднять на качественно новый уровень взаимодействие между МВД и Росгвардией в сфере контроля за оборотом оружия. Хочу напомнить, что на этой функции было сосредоточено особое внимание при создании новой федеральной службы», — отметил Старшинов.

Кроме того, по мнению парламентария, «сегодняшний эпизод свидетельствует о том, что нужно крайне взвешенно подходить к любым сокращениям личного состава МВД и других правоохранительных органов».

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