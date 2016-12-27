В Нижнем Новгороде из-за обледенения экстренно сел самолет

У командира воздушного судна отсутствуют пилотское удостоверение и сертификат летной годности

Нижний Новгород, , 15:11 — REGNUM В Нижнем Новгороде из-за обледенения совершил экстренную посадку самолет Сessna-182T. Как сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре, по факту незапланированной посадки самолета начата проверка.

Установлено, что в ходе полета командир воздушного судна принял решение запросить у диспетчера аэропорта разрешение на посадку. После положительного ответа самолет совершил посадку.

В ходе проверки выяснилось, что у командира воздушного судна отсутствуют пилотское удостоверение и сертификат летной годности.

В соответствии с действующим воздушным законодательством Российской Федерации пилотирование воздушных судов должно производится только при наличии сертификата летной годности на самолет и пилотского удостоверения обязательно для осуществления полетов, без данных документов полет является незаконным.

По результатам прокурорской проверки будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.