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Участники истязаний медведя-шатуна — жители Якутии – МВД РФ

Происшествия
Волк: «В настоящий момент известно, что на видео запечатлены жители региона»

Москва, 27 Декабря 2016, 14:55 — REGNUM  Проверка сведений об истязании медведя людьми, управлявшими грузовыми автомобилями «Урал» в Якутии, начата региональным управлением МВД. Медведя задавили жители Якутии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 27 декабря.

«Сегодня в социальных сетях было распространено видео, где в одном из районов Республики Саха Якутия запечатлен факт жестокого обращения с диким животным — медведем, со стороны группы неустановленных лиц с использованием грузовых автомашин», — сообщила Волк.

Волк отметила, что виновники издевательства над животным устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

«В настоящий момент известно, что на видео запечатлены жители региона», — уточнила Волк.

Напомним, в сети появилась видеозапись расправы над медведем. Видео записано на камеру мобильного телефона одним из участников экзекуции. В социальных сетях виновников назвали «вахтовиками».

После публикации видео и реакции СМИ о предстоящей проверке заявили несколько ведомств. В Министерстве охраны природы Якутии сообщили, что собранные данные переданы в УМВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Якутии взяла на контроль проверку видео расправы над медведем

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