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Контейнер самописца Ту-154 – в удовлетворительном состоянии

Происшествия
После технической очистки начнётся расшифровка записей
Авиационный самописец
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Авиационный самописец

Москва, 27 Декабря 2016, 14:37 — REGNUM  Контейнер бортового самописца потерпевшего крушение самолёта Минобороны Ту-154 находится в удовлетворительном состоянии. После технической очистки начнётся расшифровка записей, сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

Отмечается, что основной бортовой самописец доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в городе Люберцы (Московская область).

«По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После проведения технической очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самописец разбившегося самолёта удалось обнаружить сегодня, 27 декабря. По разным данным, на расшифровку данных уйдёт от одного до нескольких дней.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Самолёт упал через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В Адлере самолёт был дозаправлен, вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море.

Причины крушения выясняются: рассматривается несколько версий ЧП. В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолётов, пять вертолётов, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.

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