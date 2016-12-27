В автоаварии с тремя маршрутками на Ставрополье пострадал пешеход

Всего в аварии участвовало четыре автомобиля, три из которых – маршрутные такси

Ставрополь, , 14:35 — REGNUM



В Ставропольском крае произошла автоавария с участием трех маршрутных такси и легкового автомобиля. В аварии пострадал пешеход, сбитый маршруткой.

Авария произошла 27 декабря в городе Минеральные воды. В 10:00 на улице Пушкина города водитель маршрутного такси сбил женщину, стоящую на дороге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

После этого водитель маршрутки потерял управление и врезался в припаркованный у обочины легковой автомобиль «ВАЗ-2114», а затем двинулся на другую попутную маршрутку.

Припаркованный автомобиль тоже тронулся вперед и врезался еще в одну маршрутку.

Скорость автомобилей была такова, что в транспорте никто не пострадал. Однако травмы получила 53-летняя женщина — пешеход. Она была госпитализирована с переломом голени.

На данную минуту известно, что водитель маршрутки — опытный, имеет большой стаж вождения, был трезв. Другие обстоятельства автоаварии сейчас выясняются.

Напомним, на днях в крае произошла другая автоавария с участием маршрутного такси, в которой пострадали три пассажира маршрутки. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в городе Ипатово.

На перекрёстке водитель «Лада Калина» выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу маршрутке, двигающейся слева. «ГАЗель» по инерции поехала с дороги и врезалась в опору линий электропередач. Пострадали три пассажирки. Две из них были госпитализированы с травмами.