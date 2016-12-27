Двое нижегородцев объявлены в розыск за похищение человека

Третий участник похищения задержан, но своей вины не признает

Нижний Новгород, , 14:27 — REGNUM В Нижегородской области объявлены в розыск двое мужчин, подозреваемых в похищении человека. Третий участник похищения задерждан, но отказывается признавать свою вину.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в мае 2016 года в Семенове в вечернее времятрое злоумышленников избили 25-летнего мужчину, затолкали его в автомобиль и вывезли в лесной массив за территорией города. Там избиение продолжилось. Через некоторое время правонарушители привезли потерпевшего обратно в город.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»).

Задержан только один из нападавших, двое других объявлены в розыск.

Задержанный отказывается признавать вину в совершенном деянии. В отношении него избрана мера в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.