Прокуратура Якутии взяла на контроль проверку видео расправы над медведем

Якутск, , 14:18 — REGNUM Процессуальная проверка по факту публикации видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии начата региональными следственными органами. Об этом сообщила старший помощник руководителя якутского СУ Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая сегодня, 27 декабря.

«27 декабря 2016 года в СМИ появилась информация о расправе мужчин, движущихся на автомашинах марки «Урал», над диким зверем — медведем. Информация сопровождалась видеофиксацией жестоких кадров, снятых на камеру мобильного телефона», — сообщила Дворецкая.

Цель проверки — определить, есть ли в действиях участников расправы над медведем признаки преступления, предусмотренного статьёй Уголовного Кодекса России о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ).

«Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Дворецкая.

Прокуратура Якутии направила в МВД Якутии поручение о рассмотрении вопроса проведения процессуальной проверки. «Результаты проверки прокуратурой республики взяты на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете опубликовано видео, на котором грузовой автомобиль «Урал» несколько раз переехал медведя. При этом участник безобразной сцены — пассажир грузовика науськивал водителя словами: «Дави его!»

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