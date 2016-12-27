На Филиппинах изъяли крупнейшую партию метамфетамина за всю историю страны
Манила, 27 Декабря 2016, 14:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Филиппин изъяли в этом месяце серию контрабандных партий метамфетамина, общая стоимость которых составила около $120 млн, сообщает 27 декабря Reuters.
«Это не только самый большой улов в этом году, а самый крупный за всю историю», — сказал министр юстиции Филиппин Виталиан Агирре.
Напомним, последняя спецоперация по изъятию контрабанды метамфетамина прошла в Маниле, столице Филиппин, 26 декабря.
23 декабря сотрудники полиции изъяли 560 килограммов метамфетамина, партия наркотиков оценивается в $67 млн. Всего в декабре было изъято 890 килограмм метамфетамина.
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