На Филиппинах изъяли крупнейшую партию метамфетамина за всю историю страны

Последняя спецоперация по изъятию контрабанды метамфетамина прошла в Маниле, столице Филиппин, 26 декабря

Манила, , 14:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Филиппин изъяли в этом месяце серию контрабандных партий метамфетамина, общая стоимость которых составила около $120 млн, сообщает 27 декабря Reuters.

«Это не только самый большой улов в этом году, а самый крупный за всю историю», — сказал министр юстиции Филиппин Виталиан Агирре.

Напомним, последняя спецоперация по изъятию контрабанды метамфетамина прошла в Маниле, столице Филиппин, 26 декабря.

23 декабря сотрудники полиции изъяли 560 килограммов метамфетамина, партия наркотиков оценивается в $67 млн. Всего в декабре было изъято 890 килограмм метамфетамина.

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