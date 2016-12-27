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У четырех жительниц Карачаево-Черкесии изъяли экстремистскую литературу

Происшествия
Женщины, входившие в секту «Свидетели Иеговы», распространяли запрещенные материалы в Урупском районе

Черкесск, 27 Декабря 2016, 14:11 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии пресечен факт распространения запрещенной литературы экстремистского толка. В поле зрения правоохранителей попали четыре местные жительницы из секты «Свидетели Иеговы». Как сообщили 27 декабря в пресс-службе погрануправления ФСБ России по КЧР, они распространяли запрещенную литературу на территории Урупского района — в поселке Медногорский и селе Курджиново.

Экстремистская литература была изъята у Светланы Исаевой, Надежды Гераськовой, Светланы Кордияка и Алены Кургановой. Есть информация, что у ряда злоумышленниц запрещенные книги находили и раньше, а одна из женщин ранее была оштрафована за совершение административного правонарушения по статье «Производство и распространение экстремистских материалов».

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В Карачаево-Черкесии пресекли распространение экстремистской литературы

Как сообщало ИА REGNUM, местная религиозная организация «Свидетели Иеговы» попадала в поле зрения прокуратуры в 2015 году — тогда были наказаны штрафом два члена этой секты, которые распространяли книги, включенные в федеральный список запрещенных экстремистских материалов.в 2013 году у семьи Колиевых в селе Коста Хетагурова в ходе обыска была изъята религиозная литература. Основанием для проведения обыска послужило постановление Карачаевского городского суда, согласно которому проживающие в доме мать с дочерью занимаются «читкой и распространением экстремистской литературы».

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